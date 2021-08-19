В Уфе енот в контактном зоопарке напал на ребенка

Напомним, что использование хищных зверей в контактных зоопарках запрещено с 1 июня 2020 года на законодательном уровне. Так, еноты, которые содержатся в «Обнимашках», относятся к перечню запрещенных для данных целей животных. Отметим, что в Уфе это уже не первое происшествие с участием контактных зоопарков и детей, ранее природоохранная прокуратура уже фиксировала нарушения и требовала у предпринимателя изолировать 6 енотов от посетителей.