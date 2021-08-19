В Уфе енот в контактном зоопарке напал на ребенка

В Уфе енот в контактном зоопарке напал на ребенка
В Уфе енот в контактном зоопарке напал на ребенка
Вчера, 17:11ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: obnimashki.me
В результате нападения ребенка доставили в больницу и наложили швы.

Стало известно о нападении енота на годовалого ребенка в контактном зоопарке «Обнимашки». Так, объятия получились крепкие, как сообщает пресс-служба Минздрава РБ, малыша увезли на скорой помощи в детскую клиническую больницу, где специалист по челюстно-лицевой хирургии обработал и зашил раны. Известно, что лечение будет проходить в условиях стационара.

Напомним, что использование хищных зверей в контактных зоопарках запрещено с 1 июня 2020 года на законодательном уровне. Так, еноты, которые содержатся в «Обнимашках», относятся к перечню запрещенных для данных целей животных. Отметим, что в Уфе это уже не первое происшествие с участием контактных зоопарков и детей, ранее природоохранная прокуратура уже фиксировала нарушения и требовала у предпринимателя изолировать 6 енотов от посетителей.

Отметим, что связаться с контактным зоопарком «Обнимашки» пока не удалось, однако, как известно, зоопарк работает в штатном режиме.

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