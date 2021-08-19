В Благовещенске произошло смертельное ДТП

В Благовещенске произошло смертельное ДТП
В Благовещенске произошло смертельное ДТП
Вчера, 17:16ПроисшествияФото: pixabay.com
В Благовещенске произошло дорожно-транспортное происшествие. которое привело к гибели трех человек.

По сообщению iz.ru, авария произошла накануне восемнадцатого августа вечером. Водитель легкового автомобиля марки “Мазда” выехал на полосу встречного движения и столкнулся с авто марки “Ниссан”. В результате скончалось три человека - водитель и два пассажира “Мазды”. Еще пять человек получили травмы различной тяжести и доставлены в медицинское учреждение. По словам сотрудников правоохранительных органов, погибший водитель “Мазды” не имел права управлять автомобилем, так как у него не было водительского удостоверения. Кроме этого, его неоднократно задерживали за вождение в нетрезвом виде.

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