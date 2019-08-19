В Прикамье семь школ оштрафовали за неправильную утилизацию ламп

Как сообщает издание properm.ru, нарушения касаются норм утилизации ртутных ламп. Отмечается, что сотрудники, которые несли ответственность за хранение и утилизацию опасных отходом не имели необходимых знаний. Также в прокуратуре установили нарушения в хранении ртутных ламп. В частности, они хранились в негерметичной емкости. Присутствовали нарушения и в учете этих самых ламп.