В Прикамье семь школ оштрафовали за неправильную утилизацию ламп
Вчера, 21:51ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сотрудники прокуратуры Красновишерского района установили нарушение нормы безопасности при утилизации отходов первого класса. Отмечается, что подобное несоответствие было выявлено на территории семи сельских организаций.
Как сообщает издание properm.ru, нарушения касаются норм утилизации ртутных ламп. Отмечается, что сотрудники, которые несли ответственность за хранение и утилизацию опасных отходом не имели необходимых знаний. Также в прокуратуре установили нарушения в хранении ртутных ламп. В частности, они хранились в негерметичной емкости. Присутствовали нарушения и в учете этих самых ламп.
По итогам проверки семь ответственных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранили.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей