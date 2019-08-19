На Югре произошел пожар в многоквартирном доме

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На территории поселка Пойковский на прошедших выходных произошло возгорание в многоквартирном доме. Отмечалось сильное задымление в подъезде.
Как сообщает издание ФедералПресс, прибывшие на место спасатели спасли из огня троих жителей дома. Еще 35 граждан смогли выбраться из опасной зоны самостоятельно.
По данным регионального МЧС, в пожаре никто не пострадал. Всего на тушение возгорания прибыли десять спасателей и три единицы спецтехники.
Причины пожара устанавливаются.
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