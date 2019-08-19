На Югре произошел пожар в многоквартирном доме

Как сообщает издание ФедералПресс , прибывшие на место спасатели спасли из огня троих жителей дома. Еще 35 граждан смогли выбраться из опасной зоны самостоятельно.

По данным регионального МЧС, в пожаре никто не пострадал. Всего на тушение возгорания прибыли десять спасателей и три единицы спецтехники.