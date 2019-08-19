Мужчина из Великобритании умер через 16 дней после оглашения причин своего кашля
Вчера, 17:13ПроисшествияФото: ru.wikipedia.org
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Житель Великобритании Тревор Уокер умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля, преследовавшего его несколько месяцев.
У мужчины был обнаружен рак кишечника, сообщает газета «Известия».
При этом сам Уокер и его близкие были уверены, что он простудился. Однако диагностика показала, что опухоль быстро распространилась по организму и достигла легких. Это и стало причиной продолжительного кашля. Других симптомов болезни у него не наблюдалось.
По прогнозам медиков, Уокеру оставалось жить максимум три недели. Его супруга позднее рассказала, что её муж в последнее время очень ослаб и даже стал с трудом передвигаться по квартире.
Женщина отметила, что Уокер был футбольным арбитром и вел здоровый, физически активный образ жизни. Вредные привычки у него отсутствовали.
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