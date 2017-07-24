В Уфе разыскиваются родственники бабушки, которую нашли в лесу

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Пациентка больницы не может рассказать, кто она и откуда.
В больнице №21 в отделении нейрохирургии лежит бабушка, которая не знает своего имени, фамилии, ни откуда она, сообщили в РОО «Поиск людей – Уфа».
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Бабушку нашли в лесу без документов. Говорит на татарском. Сотрудники организации разыскивают родственников бабушки. Если вам что-то известно о найденной, позвоните по дежурному номеру телефону РОО - 89279698919
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