В Уфе нашли и уничтожили взрывоопасный метательный заряд

Полицейские изъяли опасный метательный заряд к танковой пушке.

18 августа в Росгвардию поступил запрос на обследование изъятого полицейскими боеприпаса, сообщили в пресс-службе Росгвардии. Специалисты-взрывотехники ОМОНа выехали в экспертно-криминалистический центр МВД.

Предмет оказался метательным зарядом к танковой пушке калибра 125 мм. С соблюдением мер безопасности и условий транспортировки заряд вывезли на специальный полигон Росгвардии и уничтожили путем подрыва накладным зарядом.