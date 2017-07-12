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В Уфе нашли и уничтожили взрывоопасный метательный заряд
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Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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В Уфе нашли и уничтожили взрывоопасный метательный заряд

Сегодня, 13:30Происшествия
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