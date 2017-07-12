В Уфе нашли и уничтожили взрывоопасный метательный заряд

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Полицейские изъяли опасный метательный заряд к танковой пушке.
18 августа в Росгвардию поступил запрос на обследование изъятого полицейскими боеприпаса, сообщили в пресс-службе Росгвардии. Специалисты-взрывотехники ОМОНа выехали в экспертно-криминалистический центр МВД.
Предмет оказался метательным зарядом к танковой пушке калибра 125 мм. С соблюдением мер безопасности и условий транспортировки заряд вывезли на специальный полигон Росгвардии и уничтожили путем подрыва накладным зарядом.
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