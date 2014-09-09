В Уфе на Сельской Богородской сбит 11-летний мальчик

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Ребенок с травмами доставлен в больницу.
18 августа после 12:00 на улице Сельская Богородская 41-летний уфимец за рулем «Toyota Corolla» проехал регулируемый пешеходный переход на красный и наехал на ребенка, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.
В результате ДТП 11-летний мальчик, который переходил дорогу, с тяжелыми с травмами госпитализирован.
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