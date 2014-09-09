В Уфе на Сельской Богородской сбит 11-летний мальчик

Ребенок с травмами доставлен в больницу.

18 августа после 12:00 на улице Сельская Богородская 41-летний уфимец за рулем «Toyota Corolla» проехал регулируемый пешеходный переход на красный и наехал на ребенка, сообщили в пресс-службе ГИБДД по республике.