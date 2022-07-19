В Башкирии на трассе Уфа-Оренбург во встречном ДТП с Ларгусом погибли три человека

Сегодня, 19 июля ранним утром в Мелеузовском районе Башкирии произошла очередная трагедия. На этот раз на 196 километре федеральной трассы Уфа-Оренбург столкнулась иномарка «Ford Focus» и отечественный автомобиль «Лада Ларгус» двигавшийся навстречу.
К сожалению в результате столкновения на месте скончались водители обоих автомобилей и пассажир, трое пассажиров Ларгуса госпитализированы, тяжесть их состояния не уточняется. Был ли это Ларгус, который осуществляет междугородние перевозки, недовольство которыми ранее высказывал глава региона Радий Хабиров также неизвестно. На месте работает следственно-оперативная группа и руководство ГИБДД Башкирии.
Напомним, вчера ранним утром трагедия произошла в Бакалинском районе. Четверо девушек, одна из которых была несовершеннолетней, стали жертвами пьяного 23-летнего лихача. Они не успели отойти от кафе, где проходила встреча одноклассников на сто метров — их сбила премиальная иномарка. Данное ДТП на личный контроль взял Радий Хабиров и пообещал, что «негодяй понесет наказание».