За прошедшие выходные в Башкирии двое детей на велосипедах попали в ДТП

За прошедшие выходные в Башкирии двое детей на велосипедах попали в ДТП
За прошедшие выходные в Башкирии двое детей на велосипедах попали в ДТП
Сегодня, 09:13ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: скриншот
ДТП в Толбазах и в Нефтекамске обошлись без трагичных исходов, дети отделались травмами.

Оба случая произошли в эти выходные. 17 июля в Нефтекамске иномарка сбила 8-летнего велосипедиста. 57-летний мужчина за рулём Audi Q5, двигаясь по проспекту Комсомольский, совершил наезд на ребенка на велосипеде. Заметим, что мальчик предпочел проехать, а не перейти по пешеходному переходу.

Mkset уже сообщал о другой аварии с участием несовершеннолетнего велосипедиста в В Аургазинском районе Башкирии, в селе Толбазы. Судя по кадрам, опубликованным пресс-службой ГИБДД по Башкирии велосипедист неожиданно выехал прямо под колеса машины на улице Свободы. 61-летний мужчина за рулем «Газели», столкнулся с 10-летним велосипедистом.

Оба юных велосипедиста живы и получили травмы. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе начатого разбирательства.

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