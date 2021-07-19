За прошедшие выходные в Башкирии двое детей на велосипедах попали в ДТП

Оба случая произошли в эти выходные. 17 июля в Нефтекамске иномарка сбила 8-летнего велосипедиста. 57-летний мужчина за рулём Audi Q5, двигаясь по проспекту Комсомольский, совершил наезд на ребенка на велосипеде. Заметим, что мальчик предпочел проехать, а не перейти по пешеходному переходу.
Mkset уже сообщал о другой аварии с участием несовершеннолетнего велосипедиста в В Аургазинском районе Башкирии, в селе Толбазы. Судя по кадрам, опубликованным пресс-службой ГИБДД по Башкирии велосипедист неожиданно выехал прямо под колеса машины на улице Свободы. 61-летний мужчина за рулем «Газели», столкнулся с 10-летним велосипедистом.
Оба юных велосипедиста живы и получили травмы. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе начатого разбирательства.