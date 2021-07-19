В Башкирии тракторист обнаружил артиллерийский снаряд времен гражданской войны

Пресс-служба Росгвардии по республике Башкортостан сообщил о очень неожиданной находке. В Иглинском районе в поле около деревни Кляшево тракторист нашел подозрительный предмет, о чем незамедлительно сообщил куда следует..
На место прибыли сотрудники Росгвардии, они обследовали покрытый коррозией предмет и выяснили, что это 76-мм бронебойный артиллерийский снаряд. Предположительно времен гражданской войны.
Находка благополучно уничтожена взрывотехниками в карьере.
Сотрудники Росгвардии также напомнили жителям, что при обнаружении подозрительных предметов нужно незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы.