В Башкирии тракторист обнаружил артиллерийский снаряд времен гражданской войны

В Башкирии тракторист обнаружил артиллерийский снаряд времен гражданской войны
В Башкирии тракторист обнаружил артиллерийский снаряд времен гражданской войны
Сегодня, 12:45ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: vk.com Росгвардия _Республика Башкортостан
Снаряд обезвредили сотрудники Росгвардии.

Пресс-служба Росгвардии по республике Башкортостан сообщил о очень неожиданной находке. В Иглинском районе в поле около деревни Кляшево тракторист нашел подозрительный предмет, о чем незамедлительно сообщил куда следует..

На место прибыли сотрудники Росгвардии, они обследовали покрытый коррозией предмет и выяснили, что это 76-мм бронебойный артиллерийский снаряд. Предположительно времен гражданской войны.

Находка благополучно уничтожена взрывотехниками в карьере.

Сотрудники Росгвардии также напомнили жителям, что при обнаружении подозрительных предметов нужно незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы.

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