В Башкирии произошло смертельное ДТП с пенсионером на велосипеде

Трагедия произошла в Стерлитамакском районе на 1 км автодороги Октябрьское-Максимовка. 47-летний местный житель за рулём иномарки "Audi A4" совершил наезд на 66-летнего велосипедиста. В результате аварии мужчина улетел в кювет и скончался на месте.
Известно, что водитель находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
В ГИБДД по Башкирии сообщили, что 18 июля 2021 года на дорогах республики зарегистрировано пенсионер-велосипедист стал единственным пострадавшим с летальным исходом среди девять автомобильных аварий, произошедших в этот день.