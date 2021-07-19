В Башкирии произошло смертельное ДТП с пенсионером на велосипеде

В Башкирии произошло смертельное ДТП с пенсионером на велосипеде
В Башкирии произошло смертельное ДТП с пенсионером на велосипеде
Сегодня, 11:59ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: ГИБДД по Башкирии
В ГИБДД по Башкирии сообщили, что водитель был нетрезв.

Трагедия произошла в Стерлитамакском районе на 1 км автодороги Октябрьское-Максимовка. 47-летний местный житель за рулём иномарки "Audi A4" совершил наезд на 66-летнего велосипедиста. В результате аварии мужчина улетел в кювет и скончался на месте.

Известно, что водитель находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что 18 июля 2021 года на дорогах республики зарегистрировано пенсионер-велосипедист стал единственным пострадавшим с летальным исходом среди девять автомобильных аварий, произошедших в этот день.

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