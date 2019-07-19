Взрыв в Афганистане унес жизни двух человек

Все пострадавшие в данный момент находятся в медучреждениях, сообщает 19 июля газета «Известия».

Отмечается, что взрыв произошел возле входа в университет, где в тот момент находились студенты. Также загорелся припаркованный неподалеку автомобиль.

Силовикам удалось обезвредить еще одно взрывное устройство. Оно находилось недалеко первого.