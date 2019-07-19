Взрыв в Афганистане унес жизни двух человек

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В результате взрыва в столице Афганистана Кабуле погибли два человека и были ранены не менее десяти.
Все пострадавшие в данный момент находятся в медучреждениях, сообщает 19 июля газета «Известия».
Отмечается, что взрыв произошел возле входа в университет, где в тот момент находились студенты. Также загорелся припаркованный неподалеку автомобиль.
Силовикам удалось обезвредить еще одно взрывное устройство. Оно находилось недалеко первого.
Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна экстремистская группировка.
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