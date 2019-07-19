В Уфе экипаж ДПС попал ночью в аварию, пытаясь угнаться за пьяным водителем

Инцидент произошел накануне вечером в Уфе, сообщили в пресс-службе МВД по РБ. Дежурная бригада сотрудников Госавтоинспекции столкнулась с нарушителем - водитель затонированного «Рено Логан» несколько раз промчался на красный свет. Сотрудники ГИБДД попытались его немедленно задержать. Водитель требования остановить движение игнорировал. Тогда экипаж был вынужден начать преследование.

В какой-то момент машина ДПС столкнулась на дороге с легковушкой. К счастью, отделавшись лишь механическим повреждением - авария была без пострадавших.

Тем не менее нарушителя все-таки удалось задержать. Выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным. На него составили сразу 5 административных протоколов: за проезд на запрещающий сигнал светофора, тонировку автомобиля, и за управление машиной в нетрезвом состоянии.