В Уфе экипаж ДПС попал ночью в аварию, пытаясь угнаться за пьяным водителем
Автомобиль водителя был полностью затонирован, а водитель несколько раз проехал на красный свет.
Инцидент произошел накануне вечером в Уфе, сообщили в пресс-службе МВД по РБ. Дежурная бригада сотрудников Госавтоинспекции столкнулась с нарушителем - водитель затонированного «Рено Логан» несколько раз промчался на красный свет. Сотрудники ГИБДД попытались его немедленно задержать. Водитель требования остановить движение игнорировал. Тогда экипаж был вынужден начать преследование.
В какой-то момент машина ДПС столкнулась на дороге с легковушкой. К счастью, отделавшись лишь механическим повреждением - авария была без пострадавших.
Тем не менее нарушителя все-таки удалось задержать. Выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным. На него составили сразу 5 административных протоколов: за проезд на запрещающий сигнал светофора, тонировку автомобиля, и за управление машиной в нетрезвом состоянии.
Ранее мы писали о том, как в Уфе пьяный лихач-рецидивист прокатил сотрудника ДПС на десятки метров. Мужчина, до этого уже лишенный на два года водительских прав, катался по городу с пьяными друзьями и нарушил сразу несколько правил дорожного движения.