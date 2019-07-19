В Челябинской области 8-летний мальчик утонул на озере

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В Верхнеуральском районе Челябинской области на озере Большой Бугодак вечером восемнадцатого июля утонул восьмилетний мальчик.
По факту произошедшего следственные органы СК РФ по Челябинской области инициировали предварительную проверку, пишет kursdela.biz. Так, мальчик решил искупаться в водоеме вместе со своим сверстником.
Отмечается, что в настоящее время выясняются обстоятельства гибели школьника, осуществляется судебно-медицинское исследование, в ходе которого будут установлены причины смерти. В соответствии с результатами проверки будет принято процессуальное решение.
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