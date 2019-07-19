В Челябинской области 8-летний мальчик утонул на озере

По факту произошедшего следственные органы СК РФ по Челябинской области инициировали предварительную проверку, пишет kursdela.biz . Так, мальчик решил искупаться в водоеме вместе со своим сверстником.

Отмечается, что в настоящее время выясняются обстоятельства гибели школьника, осуществляется судебно-медицинское исследование, в ходе которого будут установлены причины смерти. В соответствии с результатами проверки будет принято процессуальное решение.