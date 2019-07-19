В Бразилии женщина столкнула пастора со сцены после его слов о полных женщинах

Пастор упал со сцены в зал, однако практически сразу смогу стать и продолжить выступление, сообщает 19 июля газета «Известия».

Происшествие шокировало публику: около 50 тысяч человек встали с мест. Позднее стало известно, что священник не был серьезно травмирован.

Инцидент стал причиной бурных дискуссий в соцсетях. Многие сочли, что пастор хотел рассказать о таком грехе, как чревоугодие, однако не успел этого сделать.