В Бразилии женщина столкнула пастора со сцены после его слов о полных женщинах
19 июля, 19:47ПроисшествияФото: pixabay.com
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Жительница Сан-Паулу (Бразилия) толкнула протестанского священника Марсело Росси после его публичного заявления о том, что в рай не попадут женщины с лишним весом.
Пастор упал со сцены в зал, однако практически сразу смогу стать и продолжить выступление, сообщает 19 июля газета «Известия».
Происшествие шокировало публику: около 50 тысяч человек встали с мест. Позднее стало известно, что священник не был серьезно травмирован.
Инцидент стал причиной бурных дискуссий в соцсетях. Многие сочли, что пастор хотел рассказать о таком грехе, как чревоугодие, однако не успел этого сделать.
Один из российских комментаторов с иронией отметил, что женщина, толкнувшая священника, не попадет в рай, зато попала в пастора.
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