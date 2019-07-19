Спортивный автомобиль врезался в компанию подростков в Великобритании
19 июля, 19:43ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Великобритании спорткар врезался в компанию молодых людей, болеющих за своих фаворитов на гонке в Стивенидже.
Всего пострадали 14 человек возрастом 14-17 лет, сообщает газета «Известия» 19 июля.
Отмечается, что один автомобиль выезжал из-за поворота, когда в него врезался другой. Сильный удар стал причиной того, что первый спорткаров отлетел в сторону болельщиков. По словам свидетелей, некоторых из молодых людей подбросило в воздух.
На место происшествия были оперативно вызваны спасательные службы. Виновный в трагедии пока не установлен.
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