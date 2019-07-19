Фото: pixabay.com
Двух жителей Нижневартовска осудили за похищение человека
19 июля, 19:59Происшествия
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В Нижневартовске суд приговорил двух мужчин к лишению свободы в колонии строгого режима на шесть и пять с половиной лет за похищение мужчины.
В январе нынешнего года похитители на машине вывезли мужчину в сады и выстрелили в его сторону из револьвера, угрожая смертью. Некоторое время мужчину держали в плену. Об этом 19 июля сообщило издание muksun.fm.
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