На «Уфаоргсинтезе» женщине оторвало руку из-за невнимательности коллеги
Сегодня, 10:14ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
51-летняя женщина на ПАО «Уфаоргсинтез» получила тяжелую производственную травму, сообщили в пресс-службе гострудинспекции республики.
Травму работница получила 16 июня в цеху водоснабжения и водоотведения. Машинист не заметил пострадавшую, тогда как обязан был убедиться в отсутствии посторонних в опасной зоне, и запустил вентагрегат, в результате чего женщине ампутировало левую руку. Кроме того, несчастная получила шок 2-3 степени.
В отношении виновных возбуждены административные дела. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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