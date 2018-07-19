На «Уфаоргсинтезе» женщине оторвало руку из-за невнимательности коллеги

Травму работница получила 16 июня в цеху водоснабжения и водоотведения. Машинист не заметил пострадавшую, тогда как обязан был убедиться в отсутствии посторонних в опасной зоне, и запустил вентагрегат, в результате чего женщине ампутировало левую руку. Кроме того, несчастная получила шок 2-3 степени.