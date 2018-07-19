На шинном заводе Барнаула произошел пожар

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В Барнауле загорелся Алтайский шинный комбинат.
Возгоранию присвоили третий уровень сложности. Об этом 19 июля пишет газета «Известия».
Подробности произошедшего пока неизвестны. Информации о жертвах и пострадавших нет. В тушении огня задействованы все пожарные машины города.
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