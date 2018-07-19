Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке

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На севере Камчатского края вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку.
Как пишет газета «Известия» 19 июля, воздушное судно перевозило тургруппу из десяти человек. Инцидент произошел в районе реки Левой Озерной. Вертолет повредил хвост, но никто из людей во время аварии не пострадал.
Пассажиров будет эвакуировать спасательный вертолет.
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