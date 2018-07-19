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Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
Сюжеты:
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Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке

Сегодня, 17:51ПроисшествияЮлия Кононенко
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