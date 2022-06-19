Самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Уфа, прервал полёт из-за ЧП на ВПП

Самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Уфа, прервал полёт из-за ЧП на ВПП
Самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Уфа, прервал полёт из-за ЧП на ВПП
Сегодня, 14:05ПроисшествияАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
О происшествии, случившемся утром 19 июня в аэропорту Пулково сообщает телеграм-канал Авиаинцидент

Сегодня в аэропорту Пулково самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Уфа, вынужден был прервать взлет из-за инцидента на взлётно-посадочной полосе. Об этом сообщает телеграм-канал Авиаинцидент.

Сообщается, что причиной для того, чтобы прервать взлёт, стало столкновения авиасудна с птицей. Также рейс АФЛ006 Москва — Санкт-Петербург вынужден был уйти на второй круг.

На данный момент посадки и полёты возобновлены.

Напомним, ранее стало известно, что в Уфе был отстранён от полетов самолет компании Utair. Неисправность обнаружили при уборке реверса авиасудна.

Также наряду с этим ранее стало известно, что теперь добраться из Уфы в Казань можно будет на самолете компании «ЮВТ Аэро». Подробнее о том, сколько составит время пребывания в пути на самолете Bombardier CRJ2, Mkset рассказывал здесь.

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