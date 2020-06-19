В Башкирии ищут тело погибшего 20-летнего парня
Сегодня, 19:53ПроисшествияРоман ФаткуллинФото: Управление по гражданской защите
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Молодой парень погиб на глазах у очевидцев.
В управлении по гражданской защите рассказали, что сообщение о смерти 20-летнего местного жителя поступило к ним сегодня, около 17:00.
Сообщается, что погибший купался в 150 метрах выше от санкционированного пляжа. То место считается очень опасно из-за перепадов рельефа и быстрого течения.
Когда очевидцы сообщили о произошедшем, молодого человека уже видно не было. Его тело до сих пор так и не нашли. На месте работают водолазы.
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