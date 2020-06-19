В Башкирии ищут тело погибшего 20-летнего парня

В управлении по гражданской защите рассказали, что сообщение о смерти 20-летнего местного жителя поступило к ним сегодня, около 17:00.

Сообщается, что погибший купался в 150 метрах выше от санкционированного пляжа. То место считается очень опасно из-за перепадов рельефа и быстрого течения.