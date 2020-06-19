Следком Башкирии сообщил подробности трагической гибели 15-летней девочки

В пресс-релизе ведомства сообщается предварительная версия произошедшего. По мнению следователей, 18 июня около 22:00 мужчина уехал по Белорецкому тракту и проезжая мимо первого дома на улице Горького вылетел на тротуар, где наехал на двух девочек 13 и 15 лет.

Оба подростка получили серьезные травмы, 15-летняя девочка скончалась еще в карете скорой помощи, не приходя в сознание, вторая была госпитализирована в городскую больницу. Мужчину сейчас задержали, готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

Следователи обещают, что подозреваемому обвинение будет предъявлено в ближайшее время. Сейчас по делу продолжаются допросы свидетелей и устанавливаются обстоятельства преступления.

Напомним, Медиакорсеть публиковала видео момента аварии, а также допрос водителя, который признался, что был пьян и сообщил, что сожалеет. Мужчина на момент видеосъемки, судя по речи и заторможенной реакции, также был пьян.