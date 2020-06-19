Еще один пьяный таксист в Башкирии сбил детей, девочка скончалась

Вчера, 18 июня, около 10 часов вечера в Стерлитамаке произошло ДТП с летальным исходом. Таксист на улице Горького наехал на двух девочек 13-14 лет. От наезда “Лады Калины” они получили серьезные травмы, одна из них скончалась в больнице, сообщает региональная госавтоинспекция.