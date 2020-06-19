Еще один пьяный таксист в Башкирии сбил детей, девочка скончалась
Сегодня, 09:57ПроисшествияМинзаля АскароваФото: ГИБДД по РБ
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Трагедия в Иглино повторилась в Стерлитамаке.
Вчера, 18 июня, около 10 часов вечера в Стерлитамаке произошло ДТП с летальным исходом. Таксист на улице Горького наехал на двух девочек 13-14 лет. От наезда “Лады Калины” они получили серьезные травмы, одна из них скончалась в больнице, сообщает региональная госавтоинспекция.
По предварительным данным, водитель был нетрезв. Освидетельствование на алкоголь показало 0,8 мг/л. Все обстоятельства трагедии выясняются сотрудниками правоохранительных органов.
Напомним, накануне в Иглино пьяный таксист наехал на четверых школьников, идущих в образовательное учреждение за аттестатами. Дети получили травмы различной степени, один ребенок – 15-летняя Диана скончалась.
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