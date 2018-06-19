В Башкирии выясняют обстоятельства гибели парикмахера на рабочем месте
Сегодня, 09:41ПроисшествияТатьяна Майорова
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Несчастный случай произошел в салоне в Стерлитамаке.
Госинспекция труда Башкирии начала проверку по фату несчастного случая, случившегося в парикмахерской «У Платоши» в городе. Стерлитамаке. Там, по официальному сообщению, скончалась прямо на рабочем месте 50-летняя парикмахер.
ЧП произошло 9 июня. Женщина, выполняя стрижку клиенту, внезапно потеряла сознание и упала на рабочем месте. Прибывшая по вызову скорая помощь, к сожалению, успела только констатировать ее смерть. По предварительным данным, с ней случился инсульт, который, видимо, оказался слишком обширным.
Сотрудники Гострудинпекции выясняют, не связана ли гибель парикмахера с нарушением условий ее работы.
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