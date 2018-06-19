В Башкирии руководитель организации подозревается в уходе от налогов

61-летний руководитель ООО «Приютовагрогаз» подозревается в совершении преступления по статье «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

С октября 2015 года по сентябрь 2017 года мужчина скрыл денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по налогам и сборам. Зная, что банковские операции по расчетным счетам предприятия заблокированы налоговой и приставами, руководитель перечислил деньги через счета третьих лиц, минуя счета предприятия. Таким образом, удалось скрыть около 2,7 миллионов рублей.