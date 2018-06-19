В Башкирии нефтяник вытащил из воды тонущую бабушку

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Руслан Имаев совершил героический поступок накануне праздничных выходных.
В деревне Ирдуган Янаульского района в озере чуть не утонула пожилая женщина, сообщают «Янаульские зори».
Во время чуть было не случившейся трагедии мимо озера проезжали нефтяники, направляющиеся на куст скважин. Оператор Краснохолмского цеха по добыче нефти и газа № 2 ООО «Башнефть-Добыча» Руслан Имаев, увидев тонущую женщину, бросился ее спасать.
Вытащив женщину из воды, мужчины вызвали сельского фельдшера, но после ее пришлось поместить в реанимацию. Сейчас бабушка находится в терапевтическом отделении ЦРБ в удовлетворительном состоянии.
Вероятнее всего, женщина упала в воду из-за резкого повышения давления.
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