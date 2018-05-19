В Башкирии столкнулись два автомобиля

Вчера, 18 мая, днем на 184 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись «Лада» пятнадцатой модели под управлением 69-летней пенсионерки и «Шевроле Кобальт», за рулем которого находился 50-летний житель Мелеуза. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

В результате ДТП пассажир «Шевроле», 30-летний мужчина, получил ушибы позвоночника. Ему оказали медицинскую помощь. Автомобили в результате столкновения съехали в кювет.

Фото: gibdd102.ru