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В Башкирии столкнулись два автомобиля
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В Башкирии столкнулись два автомобиля

Сегодня, 10:10ПроисшествияРазиф АбдуллинФото: gibdd102.ru
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