В Башкирии столкнулись два автомобиля

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Это произошло в Мелеузовском районе.
Вчера, 18 мая, днем на 184 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись «Лада» пятнадцатой модели под управлением 69-летней пенсионерки и «Шевроле Кобальт», за рулем которого находился 50-летний житель Мелеуза. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.
В результате ДТП пассажир «Шевроле», 30-летний мужчина, получил ушибы позвоночника. Ему оказали медицинскую помощь. Автомобили в результате столкновения съехали в кювет.
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Фото: gibdd102.ru
- За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых 10 человек получили травмы, - сообщил Динар Гильмутдинов.
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