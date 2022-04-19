В Башкирии зафиксирован первый природный пожар

В Башкирии зафиксирован первый природный пожар
В Башкирии зафиксирован первый природный пожар
Сегодня, 17:13ПроисшествияФото: МЧС по РБ
Первый лесной пожар был обнаружен в Баймакском районе, в 7 километрах от населенного пункта Ишберда.

В Башкирии был зафиксирован первый природный пожар. Как уточняет пресс-служба МЧС по РБ, огонь был обнаружен в Баймакском районе, а именно в 7 километрах от населенного пункта Ишберда. Отмечается, что угрозы населению — нет.

Так, площадь очага составила 0,5 га. На тушение было привлечено 18 человек и 2 единицы техники.

Ранее, Прокуратура Башкирии объявила предостережение Минлесхозу из-за лесных пожаров. В частности, надзорное ведомство отметило, что у Минлесхоза нет необходимого количества оборудования для эффективной борьбы с лесными пожарами, также имеется высокий износ лесопатрульной техники.

Напомним, что за период пожароопасного сезона 2021 года было зафиксировано 480 лесных пожаров, тогда как в 2020 году данный показатель составлял 172. Также, значительно увеличилась и общая площадь очагов, если в 2020 года она составляла 5 699 га, то в прошлом году — 15 959 га.

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