Утопившей трех пассажирок в водохранилище женщине из Башкирии грозит до 15 лет тюрьмы

За ДТП, в результате которого погибли три пассажирки, женщине, под чьим управлением было авто, может грозить до 15 лет лишения свободы, сообoftn пресс-служба МВД республики

В Башкирии женщине, которая была за рулем автомобиля, упавшего в водохранилище близ села Кугарчи, может грозить до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики. Напомним, инцидент произошел 18 апреля в Зианчуринском районе Башкирии. По предварительным данным, нетрезвая женщина, будучи за рулём отечественного автомобиля, двигалась по дамбе и не справившись с управлением, упала в воду. Согласно данным медицинского освидетельствования у водителя установлено состояние опьянения — 0, 928 мг/л. Как стало известно, в салоне автомобиля находилось четыре человека. Трое женщин погибли, женщине, которая управляла авто, удалось спастись. Отмечается, что в результате ДТП без матерей остались десять детей. В ЦУРе Башкирии сообщили, что шестеро из десяти детей — несовершеннолетние. Как сообщила заместитель главы Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Анна Таболина, у самой выжившей — двое детей с ОВЗ, которым сейчас необходимо пройти обследование. По словам Таболиной, министерство со своей стороны окажет помощь детям, чтобы сроки прохождения всех комиссий были соблюдены.

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