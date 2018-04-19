Всплыло видео, как стерлитамакский школьник взрывает «коктейль Молотова»
Сегодня, 14:56ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Рита Расулева
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Этот видеоролик может послужить дополнительным подтверждением того, что Артем давно проявлял агрессию и склонность к жестокости.
Сюжеты: ЧП в школе
Сегодня, 19 апреля, в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлен 17-летний Артем, устроивший накануне резню в своей школе. В момент съемки парень показывает, как взрывается коктейль Молотова, который он изготовил собственноручно. По этическим соображениям мы не стали публиковать само видео.
Напомним, ЧП произошло вчера в школе № 1 в Стерлитамаке. Подросток явился в класс и ударил канцелярским ножом свою учительницу и одноклассницу, еще одна девочка выпрыгнула из окна, когда юный «террорист» поджег класс.
Затем Артем попытался покончить с собой.
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