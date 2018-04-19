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Всплыло видео, как стерлитамакский школьник взрывает «коктейль Молотова»
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихЧП в школе
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Всплыло видео, как стерлитамакский школьник взрывает «коктейль Молотова»

Сегодня, 14:56ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Рита Расулева
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