В Уфе осудят мастера, из-за которого разбился мужчина

24 марта прошлого года мастер взял на работу по очистке кровли здания в Уфе по адресу Карла Маркса, 63/1 51-летнего рабочего без допуска. Тот сорвался с крыши со стороны улицы Революционная, и, несмотря на оказание медицинской помощи, скончался в больнице.