В Башкирии задержали группу наркосбытчиков

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В городе Салават полицейские арестовали трех мужчин в возрасте 25-26 лет.
Двое из них создали интернет-ресурс для сбыта наркотиков. Один из молодых людей занимался финансовыми вопросами и за наличие товара, а другой делал закладки. Вскоре расширили “бизнес” и пригласили знакомого. Он тоже делал закладки по месту жительства.
На данный момент по отношению салаватцев возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 Уголовного кодекса российской Федерации. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей