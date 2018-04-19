В Башкирии задержали группу наркосбытчиков

Двое из них создали интернет-ресурс для сбыта наркотиков. Один из молодых людей занимался финансовыми вопросами и за наличие товара, а другой делал закладки. Вскоре расширили “бизнес” и пригласили знакомого. Он тоже делал закладки по месту жительства.