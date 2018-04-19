В Башкирии воспитательница обварила четырехлетнюю малышку кипятком

17 апреля четырехлетнюю малышку госпитализировали из садика в Туймазах, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Утром воспитательница разливала горячий чай и по неосторожности пролила его на девочку. Четырехлетний ребенок получил ожоги груди и рук второй степени и была госпитализирована.