В Башкирии воспитательница обварила четырехлетнюю малышку кипятком
Сегодня, 14:12ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Девочка получила ожоги второй степени.
17 апреля четырехлетнюю малышку госпитализировали из садика в Туймазах, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Утром воспитательница разливала горячий чай и по неосторожности пролила его на девочку. Четырехлетний ребенок получил ожоги груди и рук второй степени и была госпитализирована.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Судмедэксперты установят степень тяжести вреда здоровью.
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