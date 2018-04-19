В Башкирии пьяный депутат лишился полномочий

Депутат Староянбаевского сельсовета, что в Балтачевском районе Башкирии, в прошлом году попался пьяным за рулем Mitsubishi L200. За это его осудили к обязательным работам.

По закону он еще должен был лишиться статуса депутата досрочно после вступления в законную силу приговора суда. Однако коллеги нарушителя, местные депутаты, не стали даже рассматривать это дело.