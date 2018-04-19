Бывшему вице-мэру Уфы предъявили новое обвинение - источник

Следком Башкирии в феврале 2017 года возбудил уголовное дело, в связи с тем, что в период с 2008 по 2015 год сотрудники администрации Уфы подписывали с коммерсантами так называемые «договора о развитии застроенных территорий». Согласно контрактам, строительные фирмы обязались провести расселение ветхих домов за свой счёт, взамен они получали право застраивать освободившуюся после сноса домов территорию. Однако, как удалось установить порядка 155 домов, в отношении которых были заключены такие договоры, были расселены за счёт федеральной программы. Ущерб был оценён в 930 млн рублей.