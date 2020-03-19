В Красноярске из пожара спасли 29 человек

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Во время пожара в Красноярске, который произошел 19 марта, были спасены 29 жителей многоквартирного дома. Восемь из них - дети.
Как сообщает 19 марта газета «Известия», еще 60 человек эвакуировались самостоятельно.
Возгорание произошло в доме №46 по улице Рейдовая примерно в 8 утра по местному времени. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Специалисты, прибывшие на вызов, помогли эвакуироваться жителям. К тушению огня были привлечены 27 человек, а также восемь единиц техники.
Отмечается, что пожар начался на кухне в одной из квартир. Информации о пострадавших пока не поступало.
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