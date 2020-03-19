В Красноярске из пожара спасли 29 человек

Возгорание произошло в доме №46 по улице Рейдовая примерно в 8 утра по местному времени. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Специалисты, прибывшие на вызов, помогли эвакуироваться жителям. К тушению огня были привлечены 27 человек, а также восемь единиц техники.