В Башкирии в страшной аварии погибли животные и пострадали водители

Здесь накануне столкнулись грузовая «Газель», в которой находились около десяти голов молодого рогатого скота, автоцистерна КамАЗа, а также легковая «Тойота Камри».

За рулем «Газели» был 29-летний житель Самарской области, цистерной управлял 36-летний житель Стерлитамака. Врезавшись друг в друга, цистерна опрокинулась на «Тойоту». Больше всех пострадал пассажир КамАЗа – с травмами его доставили в больницу.

В тройном ДТП погибла часть животных, разлилась жидкость из цистерны, которая, как сообщили в ГИБДД по РБ, угрозы людям не представляла.