В Башкирии в страшной аварии погибли животные и пострадали водители
19 марта, 09:15ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: gibdd.ru
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ДТП произошло в Стерлитамакском районе республики на пересечении дорог Уфа-Оренбург-Раевка.
Здесь накануне столкнулись грузовая «Газель», в которой находились около десяти голов молодого рогатого скота, автоцистерна КамАЗа, а также легковая «Тойота Камри».
За рулем «Газели» был 29-летний житель Самарской области, цистерной управлял 36-летний житель Стерлитамака. Врезавшись друг в друга, цистерна опрокинулась на «Тойоту». Больше всех пострадал пассажир КамАЗа – с травмами его доставили в больницу.
В тройном ДТП погибла часть животных, разлилась жидкость из цистерны, которая, как сообщили в ГИБДД по РБ, угрозы людям не представляла.
Сотрудники Госавтоинспекции республики сейчас выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.
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