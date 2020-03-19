В Башкирии в огне погибли двое мужчин

По данным спасателей, 18 марта в деревне Сахаево Кармаскалинского района в огне погиб 51-летний мужчина. Его тело обнаружили в дощатом пристрое к кирпичному дому. Тело погибшего обнаружили уже после тушения. Причина произошедшего пока что неизвестна.

Еще один погибший в огне был обнаружен уже сегодня в Давлеканово. В квартире, где было найдено тело 47-летнего мужчина, был поврежден огнем диван. В МЧС отметили, что на момент начала пожара, пожарная охрана не вызывалась. Расследованием занимается дознаватель ведомства.