В Башкирии двое мужчин два часа насиловали пенсионерку

В полицию пострадавшая 65-летняя женщина обратилась утром 14 марта. Она рассказала, что ее изнасиловали и избили знакомые – 25-летний и 38-летний мужчины.

Женщина пострадала от нападения молодых мужчин после совместного распития спиртных напитков, передает «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент, по информации издания, подозреваемых задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Оба признались в содеянном. Мужчины сейчас находятся под стражей и ранее уже привлекались к ответственности,н о за незаконное хранение оружие, кражу и грабеж.