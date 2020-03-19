В Башкирии двое мужчин два часа насиловали пенсионерку
19 марта, 14:44ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Жестокое преступление произошло в Сибае.
В полицию пострадавшая 65-летняя женщина обратилась утром 14 марта. Она рассказала, что ее изнасиловали и избили знакомые – 25-летний и 38-летний мужчины.
Женщина пострадала от нападения молодых мужчин после совместного распития спиртных напитков, передает «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
В настоящий момент, по информации издания, подозреваемых задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Оба признались в содеянном. Мужчины сейчас находятся под стражей и ранее уже привлекались к ответственности,н о за незаконное хранение оружие, кражу и грабеж.
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