В Амурской области рухнула стена жилого дома

По словам мэра Благовещенска Олега Имамеева, обрушение стены произошло с внешней стороны. Дело в том, что в доме протекала кровля, осадки размывали стену, что и стало причиной чрезвычайного происшествия. Городская администрация попросила Фонд капитального ремонта Приамурья выделить средства на ремонт крыши и стены. Деньги поступят в самое ближайшее время. Об этом пишет fedpress.ru.