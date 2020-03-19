В Амурской области рухнула стена жилого дома

В Благовещенске из-за дождя и снега обрушилась стена на верхнем этаже многоквартирного доме. Семья с детьми покинула жилье. Городское управление капремонта и мэрия занимаются решением этой проблемы.
По словам мэра Благовещенска Олега Имамеева, обрушение стены произошло с внешней стороны. Дело в том, что в доме протекала кровля, осадки размывали стену, что и стало причиной чрезвычайного происшествия. Городская администрация попросила Фонд капитального ремонта Приамурья выделить средства на ремонт крыши и стены. Деньги поступят в самое ближайшее время. Об этом пишет fedpress.ru.
Сотрудники городского управления капитального строительства выясняют, каким образом произошло обрушение стены и как провести ремонт.
Интересно, что этот дом обслуживала управляющая компания, которую лишили лицензии. Дело передано заместителю мэра Игорю Черному.
Семья, которая вынуждена была покинуть квартиру из-за обрушения стены, была переселена во временное жилье. Остальным жильцам дома ничего не грозит.