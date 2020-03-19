Следком России возбудил дело о нападении на посольство России в Киеве
19 марта, 18:44ПроисшествияФото: flickr.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В России возбуждено уголовное дело по факту нападения радикалов на российское посольство в столице Украины.
Напомним, 14 марта несколько десятков украинских националистов собрались у посольства Российской Федерации в Киеве. Они обстреляли территорию посольства пиротехническими изделиями и разрезали российский флаг, который принесли с собой.
МИД России направило в дипломатическое представительство Украины ноту протеста, пишет RT.
В свою очередь, Следственный комитет возбудил по факту нападения на посольство и надругательства над государственным флагом уголовное дело.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей