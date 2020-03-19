Руку женщины из Башкирии затянуло в фаршемесильный аппарат

В ведомстве сообщили, что несчастный случай произошел с 44-летней работницей производственного цеха «Давлекановского комбината мясных полуфабрикатов» 28 декабря 2019 года.

Пострадавшая мыла фаршемесильную машину, убирала остатки сырья в механизме в том время как ее коллега протирала пульт управления. Во время уборки аппарат внезапно сработал, началось вращение шнеков, которые затянули правую кисть женщины. В больнице у пострадавшей диагностировали множественные травмы правого предплечья.