Руку женщины из Башкирии затянуло в фаршемесильный аппарат
Гострудинспеция Башкирии провела расследование случившегося и сделала собственные выводы.
В ведомстве сообщили, что несчастный случай произошел с 44-летней работницей производственного цеха «Давлекановского комбината мясных полуфабрикатов» 28 декабря 2019 года.
Пострадавшая мыла фаршемесильную машину, убирала остатки сырья в механизме в том время как ее коллега протирала пульт управления. Во время уборки аппарат внезапно сработал, началось вращение шнеков, которые затянули правую кисть женщины. В больнице у пострадавшей диагностировали множественные травмы правого предплечья.
Расследование инспекторов гострудинспекции показало, что фаршемесильная машина в момент уборки не было отключена от электропитания. Механизм начал вращаться от случайного нажатия кнопки во время протирания пульта управления. Оборудование, сказано в сообщении ведомства, после изготовления фарша должно было быть отключено.