В Уфе грабитель напал на беременную женщину с ребенком

Беременная женщина с ребенком приехала в один из торговых центров и припарковала авто. Когда после покупок она вернулась к машине, чтобы поехать домой, внезапно на переднее пассажирское сиденье сел незнакомый мужчина.

Злоумышленник достал нож и потребовал денежные средства. У молодой мамы наличных денег не оказалось. Тогда мужчина потребовал, чтобы та поехала к ближайшему банкомату и сняла деньги.

Проехав до банкомата, он взял ключи от машины с собой, чтобы автовладелица не успела уехать и сообщить в полицию. Вместе с потерпевшей дошел до терминала, где женщина сняла тысячу рублей и отдала злоумышленнику.