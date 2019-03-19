В Уфе грабитель напал на беременную женщину с ребенком
В Октябрьском районе Уфы на женщину напал неизвестный мужчина, когда она возвращалась домой с ребенком, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Беременная женщина с ребенком приехала в один из торговых центров и припарковала авто. Когда после покупок она вернулась к машине, чтобы поехать домой, внезапно на переднее пассажирское сиденье сел незнакомый мужчина.
Злоумышленник достал нож и потребовал денежные средства. У молодой мамы наличных денег не оказалось. Тогда мужчина потребовал, чтобы та поехала к ближайшему банкомату и сняла деньги.
Проехав до банкомата, он взял ключи от машины с собой, чтобы автовладелица не успела уехать и сообщить в полицию. Вместе с потерпевшей дошел до терминала, где женщина сняла тысячу рублей и отдала злоумышленнику.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний уфимец. По факту разбоя на нападавшего возбуждено уголовное дело.