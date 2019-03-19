В районе Башкирии не могли похоронить умерших за счет муниципальных служб
Сегодня, 12:53ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Родственникам приходилось обращаться в частные фирмы.
На территории Миякинского района ритуальные услуги предоставлялись исключительно представителями частного бизнеса, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
Родственникам и прочим лицам, которые взяли на себя обязанность по погребению умершего, не оказывались гарантированные федеральным законодательством бесплатные погребальные услуги. Причиной этому стало банальное отсутствие в районе специализированной муниципальной службы.
В связи с этим прокурор района внёс в адрес главы администрации представление об устранении допущенных нарушений.
Только после прокурорского вмешательства функции специализированной службы передали муниципальному унитарному предприятию.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей