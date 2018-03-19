В Уфе стройфирму заставили признать погибшего мальчика своим работником

Прокуратура Калининского района Уфы отчиталась об итогах проверки по факту несчастного случая на производстве, жертвой которого стал 17-летний подросток.

Напомним, в сентябре прошлого года парень погиб в бетономешалке, которую включил неосмотрительный водитель, не проверив, все ли в порядке. При этом официально трудовой договор подростком не был заключен.

Прокуратура смогла найти подтверждение того, что мальчик все прошлое лето подрабатывал на данной стройплощадке, на которой работы вело ООО «Первая Бетонная Компания». После гибели подростка предприятие не признало факт несчастного случая на производстве. Настаивая, что погибший мальчик влез в бетономешалку просто так, а не из-за производственной необходимости.

По результатам проверки прокуратура района в судебном порядке потребовала от компании признать факт трудовых отношений и составить акт о несчастном случае на производстве. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

После вступления решения суда в законную силу у семьи погибшего возникнет право получения страховых выплат.