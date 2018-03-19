В Уфе из-за гололеда погиб популярный стример Сергей Спиров

Известный ютуб-блогер Сергей Спиров, известный под именем «Габриэль Ангелос», скончался в результате падения. 26-летний молодой человек поскользнулся, когда шел по улице. Его госпитализировали, но врачи не смогли помочь.

Похороны пройдут в Уфе 20 марта. Это второй случай смерти стримера World of tanks за наступивший год и третий за последние два.