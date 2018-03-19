В Башкирии нетрезвый сельчанин переломал ребра родному отцу
Сегодня, 14:23ПроисшествияТатьяна Майорова
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Пенсионера госпитализировали с тяжелыми травмами.
Семейная драма завершилась тяжкими травмами в Туймазинском районе Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Как следует из материалов дела, драке пожилого отца с взрослым сыном предшествовало застолье, переросшее в ссору. В итоге 33-летний сын сильно избил пожилого отца, который был госпитализирован с переломами ребер и ушибом головного мозга.
По факту нанесения телесных повреждений пожилому человеку возбуждено уголовное дело.
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