В Башкирии нетрезвый сельчанин переломал ребра родному отцу

Семейная драма завершилась тяжкими травмами в Туймазинском районе Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Как следует из материалов дела, драке пожилого отца с взрослым сыном предшествовало застолье, переросшее в ссору. В итоге 33-летний сын сильно избил пожилого отца, который был госпитализирован с переломами ребер и ушибом головного мозга.