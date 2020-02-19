В Красноярске возбудили уголовное дело после взрыва в котельной
19 февраля, 20:08ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту получения травм двумя работниками котельной, где 17 февраля произошел взрыв.
Дело будет расследоваться по первому пункту 143 статьи УК - «Нарушение требований охраны труда», сообщает газета «Известия».
После взрыва специалисты провели проверку и обнаружили несоответствия в данной части.
Пострадавшие в результате происшествия в данный момент находятся в реанимации. Их состояние оценивается как крайне тяжёлое.
Отмечается, что в результате взрыва между четвертым и пятым этажами котельной были обращены перекрытия. Всего площадь обрушения составила 150 квадратных метров. Однако открытого горения не было.
Котельная обеспечивала подачу тепла к 116 жилым домам. Сбоев в теплоснабжении в результате происшествия не произошло.
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