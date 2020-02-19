В Красноярске возбудили уголовное дело после взрыва в котельной

Дело будет расследоваться по первому пункту 143 статьи УК - «Нарушение требований охраны труда», сообщает газета «Известия».

После взрыва специалисты провели проверку и обнаружили несоответствия в данной части.

Пострадавшие в результате происшествия в данный момент находятся в реанимации. Их состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Отмечается, что в результате взрыва между четвертым и пятым этажами котельной были обращены перекрытия. Всего площадь обрушения составила 150 квадратных метров. Однако открытого горения не было.